Vaiko Eplik ja Priit Võigemast avaldasid ühise singli "Ainult sul"

Muusik Vaiko Eplik ja näitleja Priit Võigemast lähevad sel kevadel koos tuurile, andes kontserte oma noorpõlvebändi Joyguns nime all. Varem on Joygunsi materjal avaldatud 2014. aastal NO99 lavastuse "Muuseas: Ma armastan sind'' raames, nüüd ilmus esimene uus singel "Ainult sul".

"Meil on tegelikult kaks kassetitäit materjali 1995. ja 1996. aastast, mille salvestasime Priidu magamistoas Saksa päritolu duubelmakiga, uus singel on esimene kord, kui oleme päris stuudios midagi koos lindistanud" selgitas Vaiko Eplik ja kinnitas, et hea tunne on pärast kõiki neid aastaid lõpuks koos bändi teha.

"Ainult sul" pärineb Toivo Kurmeti sulest, kuulsaks laulis selle 1960. aastate lõpus Jaak Joala Kurmeti ansambliga Virmalised. ''Esitame märtsis toimuvail kontsertidel lisaks oma lauludele ka lemmikpalu Eesti levimuusika kullafondist, kuhu kuulub kahtlemata ka Kurmet," sõnas Eplik.

Joygunsi kontsertuuri raames jõuavad Eplik ja Võigemast märtsis Pärnusse, Viljandisse, Tallinna, Tartusse ja kodulinna Raplasse.

Kuula singlit "Ainult sul":