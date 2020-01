Jonathan Glazeri ulmefilmist "Under the Skin" valmib telesari, mis on väidetavalt olnud töös juba aastaid. Praegu käib pakkumissõda leviõiguste pärast filmikompaniide A24 ja Silver Reel vahel.

A24 töötab parasjagu Glazeriga viimase uue Holokausti-teemalise draamafilmi kallal ning on produtseerinud uuematest filmidest näiteks "Midsommari" ja "Uncut Gemsi". Silver Reel produtseeris "Under the Skini" filmi 2013. aastal Scarlett Johanssoniga peaosas.

Pole veel selge, millist rolli Glazer telesarja tootmises mängima hakkab, samuti pole teada, mis lugu sari täpselt rääkima hakkab või milliselt see üles ehitatakse.

Kaudselt Michael Faberi 2000. aasta ulmeromaanil põhineva "Under the Skini" tegevustik toimub Šotimaa põhjaosas ja järgib tulnukat (Johansson), kes sõidab mööda Šotimaa maakohti ringi ja jahib mehi, keda ta toimetab oma koduplaneedile läbi tumevaakumi.

Suur osa filmi näitlejateansamblist polnud pärisnäitlejad ja enamik stseene filmiti varjatud kaameratega, et anda sellele realistlik ilme. Filmile tegi heliriba Mica Levi.

Romaan, mis oli ka Faberi debüüt, kandideeris 2000. aasta Whitbreadi-nimelisele auhinnale. Glazeri adaptsioon esilinastus Telluride'i filmifestivalil 2013. aastal ja linastus enne kinodesse jõudmist ka Veneetsia ja Toronto filmifestivalidel.

Kuigi filmist ei saanud kassahitti ja see tõi 13,3 miljoni dollari suuruse eelarve juures üle maailma sisse 7,2 miljonit dollarit, sai see ohtralt tunnustust ja sellest on saanud omamoodi kultusfilm.