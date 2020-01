Kirjanduse sihtkapitali elutööpreemia pälvis Helga Nõu

Kuigi ta elab Rootsis, kirjutab ta ikka eesti keeles. "Ma kirjutan ainult eesti keeles, sest see on mulle juba emapiimaga sisse söödetud, et ma olen eestlane. Loomulikult ma kirjutan eesti keeles. See on tunde keel, sest kirjutamine on ju paljuski emotsioonid ja tunded. Ja ma tunnen nagu iseennast ja see on eesti ja eesti keel," ütles Nõu "Aktuaalsele kaamerale".

Praegu on Nõul pooleli lasteraamat -"Sim Sala Harri - raamat poisist, kelle nimi on Harri Totter". See on raamat poisist, kes kujutab ette, et ta oskab nõiduda. "Palju seiklusi ja huumorit katsun läbi selle pakkuda," ütles Nõu.

Abikaasa Enn Nõu sõnul on Helga kaval kirjanik, kellel on hea fantaasia. Kuigi nad on kirjanikepaar, siis koos nad ei kirjuta.

"Me magame ühes voodis, seda me oleme varsti teinud 62 aastat, aga me ei mahu samade kaante vahele. Helga kirjutab hoopis teistmoodi kui mina. Ja Helga on muidugi palju parem kirjanik kui mina. Selles pole mitte mingit kahtlust," ütles kirjanik ja arstiteadlane Enn Nõu.

Enn Nõu ütles veel, et on oma abikaasa üle uhkem veel kui Helga ise.