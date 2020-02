Projektis PIIR pööravad Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna kolmanda kursuse tudengid tähelepanu piiridele meeskonnatöös ja disainis. Pallase väljapanek Stockholmi mööbli- ja valgustimessil on avatud 4.-8. veebruaril Greenhouse'i paviljonis.

Projekti lähteülesanne oli kasutada etteantud mõõtmetega puitliiste ning täiendada kooslust tekstiilsete sisustuselementidega. Tooted on valmistatud naturaalsetest materjalidest, väikemööbli kujundamisel on kasutatud partnerettevõtte tootmisjääke ning tekstiilidisaini lähtekohaks on kohalike tootjate materjalivalik.

Projektis osalenud tudengid töötasid loominguliste tiimidena, iga disainerite paar seadis endale toodete kujundamisel lähteülesande. Projekti osaks on koostöö disainerite vahel, kokkupuutepunktide leidmine erinevate autorite disainieelistustes määras suurel määral ka tootepaaride lõpptulemuse. Piiratud materjalivalik mõjutas mööbliesemete vormi- ja konstruktsioonilahendusi ning suunas projektis osalejaid mõtlema ka laiemalt ressursside vähesusele kaasajal ja jätkusuutlikkuse olulisusele disainis.

Tudengid kasutasid ideede arendamisel nutikalt materjali omadusi, väljapanekus leidub viis erineva funktsiooniga istet ning kooslust täiendavad valgusobjektid. Tekstiilsed tooted tõlgendavad struktuuri- ja vormiotsustuste kaudu puitliistude kõrvutamisel tekkivat rütmi ning lisavad kargetele konstruktsioonidele pehmuse ja soojuse.

Oluline on kohalikult toodetud materjalide kasutamine – nii pärineb toodetes kasutatud eestimaine villane lõng Muru villavabrikust ja vaibamaterjalid on toodetud Haine paelavabrikus.

Noortele disaineritele annab Põhjamaade suurimal sisustusmessil osalemine hindamatu võimaluse saada oma toodetele otsest tagasisidet messi külastavatelt professionaalidelt ja huvilistelt. Pallase tekstiiliosakond ja mööbliosakond on Stockholmi mööbli- ja valgustimessil järjepidevalt osalenud alates aastast 2010.

Projektis osalevad Anett Niine, Britta Mõttus, Kaidi Mikk, Liisi Tamm, Malle Soosaar, Mandi Puusepp-Kakko, Marge Allik, Mirjam Aan, Olivia Jõgi, Triin Aare

Projekti juhendavad Madis Liplap, Jaak Roosi, Keret Altpere ja Aet Ollisaar