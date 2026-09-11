Ele ja Kaja Kõlari muusika koondati ühisele kogumikule

Plaadifirma Vaiguviiul andis välja kogumiku "Mina ise", kuhu on esmakordselt koondatud Ele ja Kaja Kõlari lood 1970. ja 1980. aastatest.

Valdava osa plaadi kõlavast muusikast on Kaja originaallooming – nt "Soovide maa – see on muusika, "Mina ise", "Väike baar" –, kuid leidub ka üldtuntuks saanud töötlusi.

Ele ja Kaja Kõlari kooslus oli oluline osa Eesti 1980. aastate popmuusikast ning paistis silma ka Nõukogude Liidus. Duo eristumisele aitasid kaasa meeldejäävate meloodiatega laulud, professionaalne lavaolek ning kostüümid.

Heliplaadi valmistamisel pöörati olulisel määral tähelepanu originaalsalvestiste taastamisele ja parandamisele. Priit Kuulbergi hoolika töö tulemusena kõlavad peale 45-päevast tegutsemist palad nii, nagu nad olid mõeldud kõlama. "Vanad salvestused on tuhmimad ja tuimemad. Seetõttu on need puhastatud ja tasakaalustatud nii, et kõik partiid kõlaksid nii nagu nad olid mõeldud, et madalad, keskmised ja kõrged sagedused oleksid kõik kuulda, et tekst oleks arusaadavam," sõnas plaadifirma Vaiguviiul eestvedaja Mihkel Truman.

Piiratud tiraažiga album ilmus nii vinüülil kui ka CD-l. Ele ja Kaja muusikalist fenomeni püüab avada põhjalik saateartikkel. Kuna õdede lauludes on alati suurt rolli mänginud ka laulutekstid (näiteks Reet Linna sulest), on need lisatud eraldiseisva bukletina.