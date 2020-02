Imbi Paju raamatu ainetel vesteldakse ajaloost armastuse kaudu

Isiklikku ajalookogemust mõtestavad kirjanik ja filmitegija Imbi Paju, ajaloolane ja poliitik Eerik-Niiles Kross ja Svjata Vatra laulja Ruslan Trotšinski. Vestlust juhib kirjastuse Gallus toimetaja Merit Kask.

Raamat on ilmunud kaheksas keeles ja ilmus mullu uuesti eestikeelsena Galluselt mäluklassikasse kuuluvana. Kirjandusteadlane Eneken Laanes on kirjutanud, et "Tõrjutud mälestused" on toonud kollektiivsesse teadvusse ajalootrauma mõiste.

Teos on olnud õppematerjaliks mitmetes ülikoolides. Imbi Paju on esinenud filmiga "Tõrjutud mälestused" Marylandi osariigi ülikoolides ja koolides. 2008. aastal valiti raamat Rootsi koolide "Elava ajaloo" õppematerjalide hulka. Imbi Paju on esinenud Eerik-Niiles Krossiga Berliinis, kus toimus saksakeelsele "Tõrjutud mälestustele" pühendatud seminar. Ruslan Trotšinskit peab kirjanik riikidevaheliseks rahusuursaadikuks, kelle laul ja muusika ühendab inimesi ja loob empaatiat ja armastust.

"Kui me tahame mõista inimest, siis ainus viis näha tema tõelist palet on vaadata teda armastuse ja kaastundega. Kuna aga ajalugu pole midagi muud kui inimeste ühine lugu, siis samamoodi avanevad paljud ajalookogemused meile alles siis, kui vaatame neid armastava ja kaastundliku pilguga. Sel moel muutub kogu narratiiv, lugu, mida me iseendast jutustame," ütleb Paju.