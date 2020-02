Ilmus Wes Andersoni uue filmi treiler

Kolmapäeval ilmus Wes Andersoni uue filmi "The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun" esimene treiler, mis jõuab kinodesse 24. juulil. Väljaande The New Yorker tööst ja ajaloost inspireeritud filmis astuvad üles mitmed režissööri meelisnäitlejad, aga ka uued näod.