Veebruarikuine Looming on pühendatud Jaan Krossile

"Jaan Krossi elu ja looming on vahest parim näide eestlase toimetulekust ja eneseks jäämisest keerulistes olukordades," ütleb Loomingu peatoimetaja Janika Kronberg erinumbrit kommenteerides. "Kross on kirjutanud Eesti suureks ja tuntuks üle keele- ja riigipiiride, ta on uuendanud nii eesti luulet kui ka proosat ja viljastanud meie identiteeti loovat ajalookirjutust. See mõju kestab, nagu tunnistavad Loomingus avaldatud memuaarsed ja uurimuslikud kirjutised."

Numbri ilukirjandusliku osa keskmes on Jaan Unduski näidend "Suur Siberimaa", mis avab vähetuntud tahke Jaan Krossi kujunemisel kirjanikuks. Oma kohtumistest Jaan Krossi ja tema loominguga kirjutavad endine Saksamaa suursaadik Eestis Henning von Wistinghausen, Krossi loomingut soome keelde tõlkinud Jouko Vanhanen ning Rootsi teoloog ja kirjanik Christian Braw.

Maarja Undusk portreteerib oma isa tööharjumusi ja pereelus avaldunud iseloomujooni. Cornelius Hasselblatt pakub uudse tõlgenduse Krossi romaanile "Tabamatus", Irina Belobrovtseva käsitleb Jaan Krossi loomingut vene kirjandusteaduse vaatevinklist ja Toomas Haug vaatleb laeva ja lendamise motiive kirjaniku kujundimaailmas.