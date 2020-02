The Strokes avaldas videosingli tulevalt albumilt

The Strokes'i uus, Rick Rubini produtseeritud album "The New Abnormal" ilmub 10. aprillil. Albumi avasingel "At the Door" ilmus möödunud nädalal. Album sisaldab ka lugusid "Ode to the Mets" ja "The Adults Are Talking", mida bänd on varem mänginud oma kontsertidel, vahendab Pitchfork.

The Strokes eelmine stuudioalbum "Comedown Machine" ilmus 2013. aastal. Lühialbum "Future Present Past" ilmus 2016. aastal.