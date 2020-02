Eneken Laanes: Kross edastas laagrikogemusi kelmilikult

"Minu ettekande teema sündis tähelepanekust, et Kross oli teostes loobunud kirjeldamast lähemalt oma pikka laagri- ja asumiskogemust," sõnas Laanes ning selgitas, et viiteid laagrile leidub mitmetes romaanides, kuid üheski ei tõuse see toese keskmesse.

"Krossi laagrikujutuse põhijoonteks oli kelmiromaanilikkus, kurioosumid, ellujäämine ja moraalne üleolek," rääkis ta. "Kross tuleb oma laagrikogemuste juurde tagasi mälestusteraamatus "Kallid kaasteelised" 2013. aastal. Laagrit meenutab ta suuresti novellide toel ja kordab neidsamu seiku, temaatilise motiive, nii et mälestused laagrist olid Krossil fikseerunud."

"Kuigi Kross kirjeldab oma laagrikogemust kelmiliku toimetuleku ja moraalse riivamatuse kogemusena, kumab novellist "Vürst" läbi ka nõukogude vangilaagri tegelik maailm," selgitas kirjandusteadlane.

Kuulake ettekannet videost.