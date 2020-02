Jaan Undusk: Krossi teostes püsib haruldane inimlik žest

Undusk kõneles ettekandes käest kinni hoidmise motiivist Krossi loomingus ning lisas, et tema sattus saatuse tahtel Balti keti ajal Jaan Krossiga kõrvuti seisma ja käest kinni hoidma. "Käest kinni hoidmine on väga intiimne žest. Mulle tundub, et see märgib mingisuguse bioloogilise sotsiaalse tingituse ja konventsioonide üleminekut isiklikuks vastutuseks. See võib tihti mõjuda üllatavalt," kõneles ta.

"Kui oma elu lõpp-punkti saab igaüks ise teataval määral valida, siis oma algust keegi välja ei vaheta," ütles kirjanik. "Käest kinni motiiv väljendab seda teist ja võibolla ka haruldasemat imet, mida elus lisaks köielkõndimiskunstile tabada. Inimlikku osadustunde alalhoidmist ka kõrgetesse sfääridesse jõudnult."

Undusk rõhutas, et Krossi loominguga seoses oleme harjunud rääkima selle suurtest sihtidest, kõrgetest lendudest ja suurtest ettevõtmistest. "Mulle tundub, et selliste suurte lendude seas püsib tema loomingus ka see sama lihtne ja haruldane inimlik žest – käest kinni võtmine, mis võiks väljendada seda, et kõrgetel lendudel ei tohi unustada ka alla poole naeratamist," rääkis ta.