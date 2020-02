Tiina Ann Kirss: peame noored lugejad Krossiga kokku tooma

Tiina Ann Kirss arutles oma ettekandes selle üle, kuidas Jaan Kross suutis kujutada veenvalt mitte ainult teoinimesi, vaid ka vaimuinimesi. "Praegusel ajal on näha vajadust tuua Jaan Krossi ja noort lugejat kokku ning leida seal kuskil kokkupuutepunktid," sõnas ta. "Loodetavasti need noored, kes julgevad Krossi teoseid lugeda, nakatuvad sellest pisikust ja saavad oma põlvkonnale eeskuju, et kirjutav inimene on midagi väärt."

"Jaan Kross andis oma esseed, artiklid ja kõned välja väikeseformaadilistes raamatutes, võluva üldpealkirjaga "Vahelugemised". Need kuus raamatut ilmusid aastavahemikel 1968 - 1995," sõnas Kirss ning lisas, et tähelepanelik lugeja tunneb teose pealkirjast ära viite Otto Wilhelm Masingu raamatule, mille pealkiri oli "Pühapäeva vahelugemised".

Tiina Ann Kirss selgitas, et pooldab avarat arusaamist nii vahelugemistest kui tekstist Krossi loomingut uurides. "Võib arvata, et kirjutaja saatis alltekstiga hajusaid signaale, mitte seotud allegoorilist narratiivi," ütles ta. "Vahelugemine võib teksti sisse tuua ootamatuid leide, vigu, väljajätte ja poolelijäänud sõnumeid."