Cornelius Hasselblatt: Jaan Kross oli oma elus kõhklev ja ettevaatlik

"Romaanis "Tabamatus" esineb sakslasi suhteliselt palju ja üks peamine roll, mille nad omandavad, on mõrtsuka oma," juhatab estofiil oma ettekande sisse. "Kõnealune romaan ilmus 1993. aastal, autor töötas selle kallal juba 30. aastat tagasi.

""Tabamatuse" sõnum ja sisu on sama, mida pealkiri väljendab – tabamatu," selgitas ta ning lisas, et võibolla just selle tõttu ei ole seda romaani krossoloogias käsitletud. "Võibolla pole lugejad ja kriitikud romaani põhisõnumit tabanud seetõttu, et teos on tõepoolest teistsugune. Vähemalt erinev nendest, mida selleks ajaks tunti."

"Jaan Kross oli oma elus pikalt kõhklev ja ettevaatlik, nagu tegelikult enamik ta tegelasi. Kross on alati jätnud mõne asja õhku rippuma ja siis tuleb mängu "Tabamatuse" Alo," rääkis Hasselblatt ja lisas, et "Tabamatuse" taaslugemisel avastas ta, et romaan on veel poliitilisem kui teised Krossi teosed. "See on veel isiklikum ja ausam kui teised."

"Alo kujutamisega "Tabamatuses" tahtis Jaan Kross rääkida enda kimbatustest heitlikel aegadel," sõnas ta ja lisas, et Krossi silmis kujutasid Eestile kõige suuremat ohtu just sakslased.