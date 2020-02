Juhani Salokannel: "Rakvere romaani" teema on alati ajakohane

"Romaan "Keisri hull" on suurepärane pilt 19. sajandi algusest, romantikaajastust, mil üksildane kangelane oma traagilist võitlust pidas. "Kolme katku vahel" on lai panoraam 16. sajandist, mil murdus kogu keskaegne riigikord Läänemere ümber. 18. sajandit kujutab Jaan Kross sootuks teisiti," juhatab ettekande sisse Salokannel.

Kross avaldas "Rakvere romaani" 1982. aastal. "Teos jutustab väikelinnast Põhja-Eestis ning kõneleb teemal, mis on alati ajakohane, alati ülemaailmne ja üldinimlik," selgitas ta ning lisas, et romaani peamiseks teemaks on võim. "Selle temaatika tõstmine nii kesksele kohale teoses kui tervikus lahutab "Rakvere romaani" nii paljudest Krossi teostest, mis süvenevad Eesti ajaloo ja eestluse küsimustesse."

"On öeldud, et Kross andis enda teostega Eestile tagasi maa oma ajaloo, selle, mille Nõukogude võim oli eitanud ja võltsinud. See rahvuslik suurtöö ei lõppenud sellega, et Eesti sai tagasi oma iseseisvuse ja parandati vead ajaloo kirjutistes," rääkis kirjanik ning selgitas, et Kross käsitles kogu Eesti identiteeti ja selle kujunemist aastasadade jooksul.

