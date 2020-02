Kunstnik Laura Kuusk uurib kogemusi läbi inimkeha

Kaks aastat kestnud ettevalmistus päädib näitusega "Armas Algoritm", kus kunstnik jälgib tähelepanelikult elu enda ümber ning seostab seda isiklike kogemustega.

Kuuse sõnul on näitusel palju tema enda kogemust. "Laura on väga uudishimulik looja, kes kogub ideid ja mõtteid liikudes ruumis, mis on hõivatud teiste inimeste poolt ning sünteesiva mõtlejana viib kõik need erinevad registrid ühte kokku," selgitas näituse kuraator Niekolaas Johannes Lekkerkerk.