HÕFF tähistab H. P. Lovecrafti 130. sünniaastapäeva

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival tähistab õudusulmekirjanik H. P. Lovecrafti 130. sünniaastapäeva, tuues ekraanile hulk tema teoste järgi tehtud filme, eesotsas värske linalooga "Värv maailmaruumist" ("Color Out of Space").

Viimast pidas H. P. Lovecraft (1890–1937) oma lemmikjutuks ja selle tegevus keerleb salapärase meteoriidi ümber, mis Gardneri-nimelise farmeri maale kukub ja tema perekonna elu õudusunenäoks muudab. Lovecrafti kaubamärki, kosmilist õudust esindava teose ekraniseeris Richard Stanley, kelle varasemaid töid, küberpunkfilmi "Raudvara" ("Hardware") ja õudusfilmi "Kõrbekurat" ("Dust Devil") peetakse omas žanris kultuslikuks. Peaosa mängib filmis Nicolas Cage.

Lisaks sellele jõuavad Haapsalus ekraanile Andrew Lemani film "Cthulhu kutse" ("The Call of Cthulhu", 2005) ja Stuart Gordoni film "Re-Animator ehk elustaja Herbert West" ("Re-Animator", 1985). "Cthulhu kutses" pärandab surev professor oma lapselapsele Cthulhu-nimelist kultust käsitlevad materjalid, mida too edasi uurima asub, avastades meresügavusest ärganud iidse kurjuse, pooljumala nimega Cthulhu. Seda tummfilmi esteetikat järgivat tööd peetakse üheks kõigi aegade parimaks H. P. Lovecrafti teoste ekraniseeringuks.

Filmis "Re-Animator ehk elustaja Herbert West" leiutab "hull teadlane" Herbert West heleroheliselt helendava seerumi, millega saab äratada ellu surnud kudesid – olendeid, inimesi ja isegi kehaosi. Ka see film, mis ühendab pungiliku vabadusega ekstraverised eriefektid ja üle vindi huumori, kuulub Lovecrafti fännide lemmikute sekka.

Samuti toimub ka Lovecrafti loomingust inspireeritud lühifilmide programm, kuhu valitud tööde autorid on kuulutanud õuduste meistri oma mõjutajaks või kelle puhul võib tabada lihtsalt lovecraftilikkust.

H. P. Lovecraft on Edgar Allan Poe ja Stephen Kingi kõrval kõige enam õudus- ja ulmefilmide autoreid mõjutanud kirjanik. Tema õpilasteks peavad end näiteks Guillermo del Toro, John Carpenter ja Brian Yuzna.

15. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab tänavu aset 30. aprillist 3. maini. Festivalil linastub üle 35 filmi 15 riigist ja selle avab Ant Timpsoni õuduskomöödia "Tule issi juurde".