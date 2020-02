HÕFF näitab "Parasiidi" režissööri Bong Joon-ho koletisefilmi "Isand"

"See on "Parasiit" õuduskomöödia võtmes," iseloomustas filmi HÕFFi juht Helmut Jänes. Tema sõnul tähistab see Bong Joon-ho rahvusvahelise karjääri algust ja näitab, kui hästi valdab ja sulatab autor kokku eri žanreid.

Filmis valatakse Souli kanalisatsiooni mürgiseid kemikaale, mille tulemusena areneb välja hiiglaslik koletis, kes ründab Hani jõe kaldal inimesi. Elukas viib endaga kaasa ka jõe ääres rämpstoitu müüva Hee-bongi väikese tütre. Kuna politsei peab juttu koletisest haigeks fantaasiaks ja arvab, et tegemist on vaid järjekordse viiruse puhkemisega, ei jää halenaljakatest luuseritest koosneval perekonnal muud üle kui võtta ohjad enda kätte.

Bong Joon-ho on esimene Oscari võitnud Lõuna-Korea režissöör. Tema tuntumate filmide hulka kuuluvad veel "Snowpiercer", "Okja", "Mälestused mõrvast" ja "Haukuvad koerad ei hammusta".

15. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab tänavu aset 30. aprillist 3. maini. Festivalil linastub üle 35 filmi 15 riigist, festivali avafilm on Ant Timpsoni õuduskomöödia "Tule issi juurde".