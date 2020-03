Frankofooniakuu toob ETV2 eetrisse valiku prantsuskeelseid mängufilme

Frankofoonikuu avafilm "Tüdruk" jälgib teismelise Belgia noormehe pürgimist unistuste suunal, kus tema suurim soov on saada baleriiniks ja naiseks. Kurnavate, ent edukate katsete järel kolitakse koos toetava isa ja väikevennaga balletikooli lähedale. Lara transsoolisus ei paista kooli- ja trennikaaslasi häirivat, ka pere ning arstid on tema suhtes toetavad, ent ometi valmistab suureks kasvamine talle palju valu. Lucas Dhonti debüütfilm "Tüdruk" on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi auhindu, samuti on see esimene roll peaosas noore naisena säravale Victor Polsterile.



Järgmisel nädalal, 11. märtsil toob ETV2 vaatajateni Quebeci lavastaja Xavier Dolani draama "Kõigest maailmalõpp", mille näitlejaansamblisse kuulub prantsuse filminäitlejate paremik: Oscari-võitja Marion Cotillard, Kuldse Palmioksa võitja Léa Seydoux, neljakordne Césari-võitja Nathalie Baye, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel jt. Cannes'I filmifestivalil grand prix' ja oikumeenilise žürii auhinna pälvinud mängufilm vaatleb 12 aasta järel vanematekoju naasva Loiusi kokkupõrkeid mineviku ja võõrandunud perega.

Kaader filmist "Kõigest maailmalõpp".



Frankofooniakuu kolmas film, 18. märtsil linastuv Eva Hussoni draama "Päikese tütred" viib vaataja sõjakeeristesse Kurdistanis. Rindefotograaf Mathilde on tulnud kajastama naissalga "Päikese tütred" võitlust, kes tegutsevad veendumuses, et naise käe läbi surres jääb paradiis kättesaamatuks. Ühtäkki satub ta osaliseks riskantses operatsioonis, kus salk püüab ekstremistide käest tagasi võtta oma kodulinna, et vabastada seal kinnipeetavad pantvangid, sh salga pealiku Bahari väike poeg.



Feminiinsel lainel lõpetab frankofooniakuu 25. märtsil, kui ETV2 ekraanile jõuab Justine Triet' lugu "Sybil". Kogenud psühhoterapeut Sibyl on kaugel mustvalgest arusaamast, mis on õige ja mis vale, mis naisele lubatud või milline tema roll ühiskonnas. Sooviga loobuda põhitööst ja hakata kirjanikuks satub tema viimaseks patsiendiks näitleja Margot, kelle probleemid pakuvad Sibylile ohtralt ainest ja muutuvad suisa kinnisideeks. Linaloos teevad rollid Virginie Efira ("Prantsuse paar"), Adèle Exarchopoulos ("Adèle'i elu") ja Sandra Hüller ("Toni Erdmann").



Frankofooniakuu filmid on ETV2 eetris märtsi kolmapäevadel kell 21.30.