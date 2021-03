Frankofoonia kuu toob ETV2 eetrisse viimaste aastate parimad prantsuskeelsed filmid

"Tõde" ("La Verite")

3. märts kell 21.30

Intelligentne ja kammerlik draama suurepäraste näitlejatega, režissööriks filmiga "Poevargad" Cannes´is võidutsenud Hirokazu Kore-eda. Pariisis elav kuulus näitlejanna Fabienne (Catherine Deneuve) kavatseb vanaduses välja anda ausad memuaarid enda elust. Pärast raamatu ilmumist lendavad sedamaid Fabienne´i juurde tema tütar Lumir (Juliette Binoche) koos mehe Hanki (Ethan Hawke) ja tütrega. Õige pea selgub, et perekonna siseasjad ja suhted vajavad klaarimist ning igaühel on seejuures varuks "oma tõde". Veneetsia filmifestivalil Kuldlõvi nominent.

"Matthias ja Maxime"

10. märts kell 21.30

Film räägib kahest eluaegsest sõbrast Matthiasest (Gabriel D'Almeida Freitas) ja Maxime'ist (Xavier Dolan), kelle sõprus pannakse proovile ühe lühifilmi tegemise käigus. Nad peavad omavahel suudlema, mispeale ilmnevad mõlema peidetud tunded ja noormehed hakkavad kahtlema oma senises seksuaalsuse määratluses. Režissöör Xavier Dolan.

"Emainstinkt" ("Duelles")

17. märts kell 21.30

Stiilse psühholoogilise thriller'i tegevus toimub 1950.-60ndatel. Alice (Veerle Baetens) ja Céline (Anne Coesens) elavad väikekodanlikus idüllis – nad on naabrinnad ja parimad sõbrannad ning nende üheealised pojad on lähedased nagu vennad. Naiste täielikku teineteisemõistmisesse tekib aga mõra, kui Céline'i poeg Maxime teise korruse aknast alla kukub ja surma saab. Leinav Céline süüdistab sisimas sõbrannat, et too oleks saanud hea tahtmise korral poisi elu päästa. Pinged kasvavad ja Alice'ile tundub üha enam, et Céline on hakanud kahtlaselt käituma tema poja Theoga. Režissöör Olivier Masset-Depasse.

"Põleva tütarlapse portree" ("Portrait de la jeune fille en feu")

24. märts kell 21.30

"Põleva tütarlapse portree" on ajastufilm, mis vaatleb tänapäevaseid teemasid läbi möödunud aegade, olles seejuures ka prantsuse filmikunsti osas hariduslik, õpetlik ja silmiavav kõige selle juures, mis puudutab tõelist filmikunsti.

Film leiab aset 18. sajandi Prantsusmaa õukonnas. Krahvinna tahab tellida portree oma tütrest Heloise'ist, et naida too Milanos elava peene kosilasega. Kuna Héloïse tõrgub sellise paaripaneku vastu, palgatakse Marianne, kelle ülesandeks saab teda salaja maalida. Viimase aja üks ilusaimaid filme jälgib kahe kõrgklassi hulka kuuluva noore naise suhet. Režissöör Celine Sciamma toob meieni ka toonase maalikunsti põhitõed, sest filmi visuaalne stiil on just sellest inspireeritud. Film räägib ka kunstniku ja tema subjekti suhtest, naiste maalikunstist toonasel ajastul, aga ka nüüd ja praegu.

2019. aasta Cannes'i filmifestivalil esilinastunud, festivalil Queer Palm auhinna võitnud, sealhulgas ka stsenaariumi eest tunnustuse saanud Celine Sciamma ajalooline draama "Põleva tütarlapse portree" ("Portrait de la jeune fille en feu") võitis parima stsenaristi auhinna ka Euroopa filmiauhindadel ning möödunud Kuldgloobustel kandideeris film parima võõrkeelse filmi kategoorias.

"Parimad aastad me elus" ("Les plus belles annees d'une vie")

31. märts kell 21.30

See on lugu eakast paarist, kes kohtub üle paljude aastate ja meenutab oma möödunud armastust ning minevikku. Nostaligiarännaku peaosades mängivad Jean-Louis Trintignant ja Anouk Aimée. Nemad mängisid koos ka Claude Lelouchi triloogia eelmistes filmides "Mees ja naine" (1966) ning "Mees ja naine 20 aastat hiljem" (1986).

2019. aasta versioonis näidatakse minevikumälestustena ka kaadreid vanematest filmidest ning ka uues versioonis kõlab Francis Lai aegumatu muusika. Režissöör Claude Lelouch