Pelgulinna riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis kavand "Seitse venda"

Tallinna Pelgulinna kerkiva riigigümnaasiumi võidutöö on "Seitse venda" arhitektuuribüroolt Arhitekt Must OÜ, kes on osalenud ka kõigil teistel riigi-gümnaasiumi arhitektuurivõistlustel.

Esimest korda pakkus arhitektuuribüroo Arhitekt Must OÜ välja moodullahenduse, mis võimaldab kooliala vajadusel laiendada, vahendas "Aktuaalne kaamera". Avatud ja lükandseinte abil muudetava suurusega on ka klassiruumid. Uus koolimaja on kavandatud 1200 õpilasele ja tegemist on keskkonnasuunitlusega riigigümnaasiumiga.

Arhitekt Must OÜ arhitekt Ott Alver sõnas, et kindlasti peab riigigümnaasiumist läbi minema tavalisele kodanikule mõeldud avalik ruum. "Seal võiksid olla pargipingid, põõsad, puud ja kõrghaljastus, mis võiks töötada nii õppe jaoks kui ka tavalise linnakodaniku jaoks," selgitas ta ja lisas, et nad julgesid pakkuda välja ka kasvuhoonete ja peenardega lahenduse, mis võiks olla keskkonnateemalisele riigigümnaasiumile suhteliselt sobilik.