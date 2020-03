Tallinna kunstihoones näeb Mihkel Ilusa ja Paul Kuimeti ühisnäitust

Näituse kuraator Siim Preiman soovis kokku tuua kaks kunstnikku, keda ühendab materjalitruudus, mis kõige ehedamalt väljendub kirglikkuses oma valitud meediumi vastu. Nii ongi Mihkel Ilus tegutsenud järjepidevalt maalikunstiga ning Paul Kuimet fotograafia- ja 16 mm filmiga. Kunstihoone näitusel püüavad nad lahti mõtestada isiklikke kunstiloome praktikaid.

"Olen teatud mõttes väsinud meie elu ja kultuuri ekraanipõhisusest, sedasoodu on mul isiklikus elus väga värskendav töötada nii, et ma võtan fotonegatiivi, mis on kolmemõõtmeline asi, panen selle suurendisse, ja selle asemel, et näppida arvutit, kuskil teises kohas tuleb see fail printerist välja," rääkis Paul Kuimet "Aktuaalsele kaamerale".

"See teos, mille ees me seisame, selle nimi on "Ega tast õiget inimest ei saa". See lause tuleb ühest Kaugveri novellist nimega "Palat nr 6", mis omakorda on viide Tšehhovile. Minu jaoks on äratundmist sellise huumori näol, võib-olla minu kohta võiks niimoodi naljaga pooleks öelda, et ega tast õiget maalikunstniku saa, sest minu praktika on praeguseks nii suurel määral performatiivne või installatiivne ja nende segunemine," iseloomustas Mihkel Ilus.