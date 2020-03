Eesti keeles ilmus George R. R. Martini debüütromaan

George R. R. Martin alustas ulmejuttude kirjutamist 1970. aastate alguses, esikromaanini jõudis autor 1977. aastal, mil USA suurimas ulmeajakirjas Analog ilmus järjejutuna "Valguse hääbumine" ("Dying of the Light"). Teos jõudis Hugo auhinna finalistide sekka ning kandideeris ka Briti fantaasiaauhinnale. Tänaseks on romaan tõlgitud bulgaaria, hiina, hispaania, hollandi, itaalia, poola, portugali, prantsuse, saksa ja tšehhi keelde.

Raamat räägib hulkurplaneedist Worlorn, mis ühegi tähesüsteemi juurde ei kuulu ja millel elavad kummalisi vanu kombeid austavad ning end aadellikuks pidavad kuritegelikud jõugud. Plaanet on pikka aega püsinud kuue päikese juures, nüüd aga neist eemaldumas. Valguse aeg, pidustuste aeg on lõppemas, kui sellesse maailma satub seikleja Dirk t'Larien, kes otsib oma kunagist armastatut Gwen Delvanot, kuid satub manipuleerija lõksu ja osutub tahtmatult oluliste sündmuste vallandajaks.

George R. R. Martin on 1948. aastal sündinud ulmekirjanik, kes sai ülemaailmselt tuntuks oma 1996. aastal ilmuma hakanud "Troonide mängu" fantaasiaraamatute sarjaga, mille ainetel vändati 2011. kuni 2019. aastani HBO-s 73-osaline samanimeline teleseriaal. Eesti keeles on lisaks sellele sarjale ilmunud kirjastus Fantaasia vahendusel veel näiteks "Windhaven" ja "Öölendajad".

Orpheuse Raamatukogu on alates 2011. aastast ilmuv kirjastus Fantaasia pehmekaaneline ulmesari, milles on tänaseks ilmunud kokku 44 raamatut. Teiste seas on sarjas ilmunud Isaac Asimovi, Ray Bradbury. Arthur C. Clarke'i, Stephen Kingi, Ursula K. Le Guini, H. P. Lovecrafti ja vendade Strugatskite loomingut.