"Silt viltu" karantiinipäevik: Henrik Kalmet

ERR-i kultuuriportaali käsitööraadio "Silt viltu" hooaeg pidi jätkuma Keiti Vilmsiga, aga Keiti kukkus karantiini ja et saate toimetus ei pea sobilikuks tutvusi interneti kaudu sõlmida, siis helistati neile, keda juba tuntakse.

Henrik Kalmet ja Meelis Oidsalu arutlesid selle üle, kas koroonaviirus on ainult meditsiiniline fenomen või on selle sümptomeid ka muudes eluvaldkondades.

"Nii tõsise asja üle kui on eriolukord mõistagi nalja ei tehta, nii et igati tõsine ja murelik saade tuli, püüdsime olla ärevad veidi ka kuulajate eest, et te siis ei pea enam nii ärevad olema ja võite hakata vargsi mõtlema ka millestki muust kui sellest, mida eriolukorra juht järgmisena ära keelab," ütles Oidsalu.