Portaaliteater | Tallinna linnateatri monolavastus "Köster"

Seoses koroonaviirusega on Eestis kehtestatud eriolukord, millega suleti kuni mai alguseni ka kõik teatrid. See aga ei tähenda, et inimesed peaksid teatrist ilma jääma – alustame kultuuriportaalis sarjaga "Portaaliteater", kus vahendame värskete lavastuste videosalvestusi. Salvestused jäävad avalikuks eriolukorra lõpuni.