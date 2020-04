Portaaliteater | Priit Võigemasti ja Henrik Kalmeti lavastus "Sugu: N"

Teatrisalvestuste sarja "Portaaliteater" jätkame 2015. aastal Vabal Laval esietendunud lavastusega "Sugu: N", mis tekitas ühiskonnas elava arutelu ja kutsus inimestes esile vastakaid arvamusi. Salvestus on veebis üleval kuni eriolukorra lõpuni, esialgse plaani kohaselt 1. maini.

"Sugu: N" on lavastus, kus publiku ette astuvad neli naist: Mari-Liis Lill, Hilje Murel, Ursula Ratasepp ja Evelin Võigemast. Neid ühendab sugu: n. Nad on näitlejad, emad ja abikaasad. Nad on kolmekümnendates ja igatsevad teha lavastust, kus ei pea kihistama, kallistama, keksima ja punastama.

Lavastuslikuks tervikuks seadnud Priit Võigemast ja Henrik Kalmet, dramaturg Maria Lee Liivak, kunstnik Kairi Mändla, valguskujundus Priidu Adlas (Vaba Lava), koreograaf Rauno Zubko, tekst Mari-Liis Lill, Hilje Murel, Ursula Ratasepp, Evelin Võigemast ja Maria Lee Liivak.