20. märtsil ilmunud albumi "After Hours" boonuslood kannavad pealkirja "Nothing Compares", "Missed You" ja "Final Lullaby". Album ise on järg The Weekndi 2018. aasta lühialbumile "My Dear Melancholy," ja 2016. aasta stuudioalbumile "Starboy", vahendab Pitchfork.

Albumi lugudest on muusikavideod ilmunud juba singlitele "Blinding Lights", "In Your Eyes" ja "Heartless". Kõigis videotes demonstreerib The Weeknd oma uut imagot – punast ülikonda, siniseks löödud silmi ja verist sidemes nina.