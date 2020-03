Platvorm elektron: mis saab teatrist ilma teatrita?

Festivali nimepanemise hetkel oli tegemist vastasmõjude ühendteooriast tõukuva sõnamänguga. "Enam mitte. Vahepealse ajaga on inimlike kõheduste astmed põhjalikult läbi käidud ja selles nimes ei ole enam midagi metafoorset. See kõhedus ongi nüüd see, mis toimub siin ja praegu;" selgitasid korraldajad.

"Meid huvitab, mis saab teatrist ilma teatrita. Põhiküsimus on püüda kinni vähemalt mõned teatri hetkel kaotsiläinud põhiomadused ja need virtuaalses esituskeskkonnas taasluua. Kas siiani kehtinud teatri käitumismustrid on üldse neti kaudu ülekantavad? Kunstnikud omalt poolt otsivad lahendusi, kuidas teatrispetsiifilised esitusvõtted nagu lavaintiimsus, lavakujundus, valgus, vahetada millegi muu vastu nii, et muutus ei kaotaks teatrile iseloomulikku mõju ära," ütlesid Kõheda Vastasmõju tegijad.

Elektron teatas, et festivalil esineda lubanud kunstnikud tulid ideega kaasa. "Me katsetame, kas on võimalik kokkusaamistunnet esitajale ja vaatajatele tagasi anda. Lahendus võib olla kahesuunalises striimimises – esitaja tõepoolest näeb vaatajaid veebikaamerate taga. Ja vaatajad näevad ka üksteist, kui tahavad," selgitasid nad ja kinnitasid, et piirjoon esitaja ja publiku vahel on kergelt ähmastunud. "Aga mitte nii, nagu seda oleks veel eile võinud ette kujutada."

Kõheda vastasmõju festivalil esinevad Mette Edvardsen, Elina Masing, Iggy Malmborg, Henri Hütt, Veiko Tubin, Hiroaki Umeda, Microbiome Orchestra ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel EMA. 4. aprillil peetakse festivali kaugpidu 404 Event Not Found, kus esinevad Kiwa, Compound Minerals, Court Rat, Hendrik Kaljujärv, MIMproject live ja Vul Vulpes. Toimub ka rahvusvaheline seminar "Where Have All The Magic Gone".

Festival toimub siin.