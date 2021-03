Spooky action at a distance, mille eestikeelne vaste võiks olla "kõhe vastasmõju", on Albert Einsteini loodud mõiste, mis kirjeldab kosmoses aset leidvat nähtust, kus omavahel valgusaastate kaugusel olevad objektid teineteist mõjutavad vaatamata sellele, kas objektid teineteise olemasolust üldse teadlikud on.

Festivalil osalevad Hiroaki Umeda, Rourou Ye, Inga Salurand, Liis Vares, Avan Omer, Hendrik Kaljujärv, Mary Notari, 5 Horses, Artjom Astrov, +aave+, Samuli Tanner, Asuna jt.

Festival toimub sarnaselt möödunud aastale virtuaalselt aadressil elektron.live.

ēlektron on poolenisti virtuaalne, poolenisti füüsiline platvorm, mis liidab etenduskunstide ja teaduse otsingulisi tegevusi. Nende sisu on kunstnike ja teadlaste koostöö, millel on loomingulise laboratooriumi vorm – tehakse midagi, mida kumbki ilma teiseta tehtud ei saaks.