Kõheda vastasmõju festivalil esietendub installatiivne voogetendus "Ruumiantropoloogiad"

Neljapäeval, 1. aprillil kell 10.00 esietendub Inga Saluranna, Liis Varese ja Hendrik Kaljujärve installatiivne etendus "Ruumiantropoloogiad", mille jaoks iga kunstnik on valinud endale oma koha või ruumi, mida ta proovide käigus on tundma õppinud. Nende ruumide siseelu jagavad kunstnikud vaatajatega kolme ööpäeva jooksul alates neljapäeva hommikust kuni laupäeva pärastlõunani.

Liis Vares on Rakvere kesklinnas korteris nr 34, korteris mis on kaua aega pidanud hakkama saama ilma ühegi elanikuta. Inga Salurand kolis tühjalt seisvasse kontoriruumi, kus ta tegeleb unega, mis kõigile väga lähedane, kuid kontoriruumile väga võõras seisund.

Salurand tõdes, et teda intrigeerib uni. "Siin ei kehti ei aeg ega ruum. Mitte sellisena nagu me seda teame. See on ruum, millel pole vormi ega kuju. See on hetk, mis pole päev ega öö."

Hendrik Kaljujärv on Kloogaranna kandis metsas, kuhu on loonud oma inimeseruumi. Sama on ka teinud kotkapere, kes pole küll loonud inimese, vaid linnuruumi teise metsa.

Neljapäeva hommikul kell 10 algavat installatiivset etendust alustabki Kaljujärve "Kõige tähtsam", mis on vaadeldav kõigil kolmel hommikupoolikul. Päevast aega sisustab Varese "Korter 34" ja uneaeg alates kella 22-st õhtul kuni hommikuse ärkamiseni on Saluranna "Õnnis uni" päralt.

Kogu etenduse kestel saavad vaatajad ise läbivalt nn piltnikud olla. Kõigist publiku tehtud hetktõmmistest moodustub kollektiivselt kureeritud galeriiruum.

Liis Vares on tantsija ja koreograaf, Hendrik Kaljujärv on etendus- ja helikunstnik, kes muuhulgas loob muusikat kollektiivis Maarja Nuut&RUUM ning Inga Salurand on näitleja ja etenduskunstnik. Ruumiantropoloogiate tiimi kuuluvad lisaks kolmele autorile ka Ekke Västrik, Epp Kubu, Taavet Jansen, Jaan Evart, Kristjan Jansen ja Looduskalendri hülge-, kalju- ja merikotkakaamerad. Produtsent on etenduskunstiplatvorm eˉlektron.