Hiroaki Umeda lavastused põhinevad tehnoloogia ja inimkeha vastasmõjudel. Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel esitab Kanada helilooja Udo Kasemetsa muusikat. Aleksander Väljamäe projekt "DataWe" uurib tulevikku, kus puudub individuaalsus ja kus inimesed moodustavad ühiseid probleemelahendavaid ajukärgi. Iggy Lond Malmborgi "Physics and Phantasma" tihendab ja eksponeerib inimeste fantaasiaid.

ēlektron on poolenisti virtuaalne, poolenisti füüsiline platvorm, mis liidab etenduskunstide ja teaduse otsingulisi tegevusi. Nende sisu on kunstnike ja teadlaste koostöö, millel on loomingulise laboratooriumi vorm – tehakse midagi, mida kumbki ilma teiseta tehtud ei saaks. Samuti hakkab elektron korraldama uurimuslikke residentuure. Katsetamised, leiutamised ja läbikukkumised tehakse ka avalikult nähtavaks, sest elektroni üheks fookuseks on katsetes tekkinud kogemuse esitamine kunstisündmustena.

Kõheda vastasmõju festivali kava:

1. aprill kell 19:30 - Hiroaki Umeda "Accumulated Layout / Intensional Particle".

2. aprill 19:30 - Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel EMA / Udo Kasemets: "Tt – tribute to Buckminster Fuller, Marshall McLuhan, John Cage".

Kontserdile eelneb elektroni pidulik avamine kell 17:00 elektroni stuudios, Pikk 20.

3. aprill kell 19:30 - Aleksander Väljamäe "DataWe eksperimendid". Showingule eelneb Aleksander Väljamäe loeng kell 18:00 elektroni stuudios, Pikk 20

4. aprill 19:30 - Iggy Lond Malmborg "Physics and Phantasma". Etendusele eelneb André Eiermanni loeng Skype'i vahendusel kell 18:00 elektroni stuudios, Pikk 20.

4. aprill kell 22:00 - Pidulik lõpetamine 404 event not found Von Krahlis