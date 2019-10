Sakala 3 teatrimaja ideekonkursi arvelt suurendatakse erateatrite rahastust

Kultuuriministeerium otsustas, et Sakala 3 teatrimaja ideekonkurss lõpetatakse. Riik aga rahastab konkursi käigus sündinud ideede elluviimist ning etenduskunstide valdkonnas tervikuna toetatakse jätkuvat loomingulist mitmekesisust.

Kultuuriministeerium katkestas Sakala 3 teatrimaja ideekonkursi möödunud suvel seoses riigieelarve võimaluste muutumisega. Pärast põhjalikku analüüsi otsustati Sakala 3 tarvis planeeritud summa jagada kolmeks. Selle toel hoitakse käigus Sakala 3 teatrimaja ning tõstetakse erateatrite baasrahastust. Lisaks saavad mõlemad Sakala 3 konkursi lõppvooru jõudnud ideed, Lauri Lagle ning ühenduse Ēlektron välja pakutud kontseptsioonid toetuse kolmeks aastaks, et oma loomingulisi plaane ellu viia.

"Peatasime konkursi suvel, kui oli selgunud, et uue suure erateatri ülalhoidmine võib meile järgmistel aastatel hakata üle jõu käima. Uus kompromisslahendus ei sündinud kergelt, aga võimaldab meil ära proovida pikalt idee tasandil arutluse all olnud niinimetatud osakute süsteemi. Konkursi võitjad on selle mõtte heaks kiitnud," kinnitas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Planeeritav osakute süsteem tähendab, et ideekonkursi tulemusena eraldatav rahasumma käib kaasas konkursi võitjatega, kes saavad ise valida, millise loomingulise ühenduse juures nad oma mõtted publiku ette toovad. Mõlemale Sakala 3 konkursi lõppu jõudnud ideele näeb Kultuuriministeerium alates 2020. aastast ette 200 000 eurot aastas kolme aasta jooksul.

Erateatrite baastoetust on eelarve jagamise järel kavas suurendada 315 000 euro võrra ning Sakala 3 teatrimaja aastaringseks lahtiolekuks tagada eelarves 200 000 eurot. Sakala teatrimaja jääb vastavalt lubadusele etenduskunstide kasutusse, seda üksiti turuhinnast soodsamalt.