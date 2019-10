Tõnis Lukas: uue riikliku teatri loomiseks pole praegu piisavalt vahendeid

Sakala 3 ideekonkurss lõpetati Tõnis Lukase sõnul seetõttu, et uut riiklikku teatrit ega suurt uut erateatrit riigi raha eest pole praegu vaja luua. "Selleks pole ka piisavalt vahendeid, sest riigieelarve tõus pole lähiaastatel nii suurt, et oleks mõtet 915 000 euro eest finantseerida ainult ühte teatrit, mis hakkaks aadressil Sakala 3 olema."

Selle asemel kasutavad nad Lukase sõnul ära võimalust toetada hoopis laiemalt erateatreid. "Me jagama selle kolmeks põhiosaks, seega eriti just uuenduslike teatrite toetuste kasv on hetkel Eesti teatrimaastiku huvides," tõdes ta ja kinnitas, et erateatrite rahastamine tuleb Eestis läbi mõelda. "Kui me oleksime teinud ühe suure teatri, siis me ei oleks sellest ikkagi pääsenud."

"Mul on hea meel, et me käivitame pilootprojekti ja määrame esimest korda kaks teatriosakut nendele kollektiividele, kes Sakala 3 konkursil kõige parema konkursi saavutasid," selgitas kultuuriminister ja tõi välja, et see, millise teatriga toetuse saanud kollektiivid koostööd teevad, on nende enda valik. "Nad ise valivad, kus neil on võimalik oma ideid ellu viia."

Vaatamata sellele, et Sakala 3 ideekonkurss lõpetati, jätkub selles majas siiski etendustegevus. "SA Vanalinna Teatrimaja, kes seda opereerib, saab tugeva toetuse selleks, et pakkuda neid pindu soodsalt kollektiividele, kes soovivad seal mängida," rõhutas Lukas ja mainis, et erateatrite rahastamise põhimõtted ei muutu. "On loominguline komisjon, kes kunstiliste kriteeriumite järgi teeb otsuseid, mis mahus erateatreid rahastada, lihtsalt seda raha, mida jagatakse, on rohkem."

"Sakala 3 maja otstarbe osas ei ole me teinud sugugi kolme-aastast plaani, vaid see on igavikuline, seal ei ole oma lõpptähtaega," selgitas ta ja rõhutas, et kui Sakala 3 leiab endale publiku ja huvilised kollektiivid, siis see jääbki teatrimajaks.