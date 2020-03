Tallinna linnavõim tegi ettepaneku SA Vanalinna Teatrimaja tegevus lõpetada

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ütles ERR-ile, et tühjad juriidilised kehad nagu sihtasutus Vanalinna Teatrimaja tuleks likvideerida. Kultuuriminister Tõnis Lukas lubab sel juhul, et riik asutab ise ue sihtasutuse, millega Vanalinna Teatrimaja ühendatakse.

SA Vanalinna Teatrimaja asutajad on Eesti riik kultuuriministeeriumi kaudu, Tallinna linn linnavalitsuse kaudu ja SEB pank. Kultuuriministeerium saatis hiljuti teistele asutajatele ettepaneku, millega muudetaks sihtasutuse nime ja põhikirja ning riik saaks suurema rolli SA edasises juhtimises.

Riisalu ütles, et Tallinna linnavalitsus on otsustanud analüüsida Tallinna linna osalemise põhjendatust sihtasutustes ning abilinnapea sõnul tuleks sellised tühjad kehad, nagu Vanalinna Teatrimaja, sootuks likvideerida.

"Teen alternatiivse ettepaneku otsustada sihtasutuse põhikirja muutmise asemel sihtasutuse lõpetamine, käsitledes eelnevalt sihtasutuse praeguse vara koosseisu, selle jagamise võimalusi likvideerimise lõppedes, asutajate poolt sihtasutusele selle asutamisel ja tegevuse jooksul eraldatud vahendite ning üle antud vara suurust ning Sakala 3 hoone edaspidist haldamist," pakkus Riisalu.

Abilinnapea lisas, et tõenäoliselt mingeid märkimisväärseid varasid NO teatrist tühjaks jäänud teatrimajas jagamiseks polegi.

Kultuuriministeeriumister Tõnis Lukas ütles ERR-ile, et on rääkinud riigi plaanist reorganiseerida SA Vanalinna Teatrimaja küll mitte abilinnapea Riisalu, vaid linnapea Mihhail Kõlvartiga.

"Tema seisukoht oli, et reorganiseerimisega riigi sõnaõiguse suurendamise suunas on linn nõus ja valida tuleks viis, mis toimiva SA tegevust kõige vähem takistab. Kui linn tahab sihtasutusest ikkagi väljuda, valime järgmise tee: riik asutab üksi uue sihtasutuse ja SA Vanalinna Teatrimaja ühendatakse selle uue sihtasutusega," rääkis Lukas.

"Siis liiguvad SA Vanalinna Teatrimaja töötajad, varad, lepingud jm uude sihtasutusse ilma, et vahepeal peaks lõpetamisega seotud toiminguid tegema (töötajaid koondama, varasid jagama, lepinguid lõpetama ja uuesti sõlmima). Kui linnal on ootus, et riik hüvitab mingil viisil selle osa, mida linn oleks lõpetamise või likvideerimise korral õigustatud saama, siis oleme selles valmis kokku leppima. Proportsionaalselt ei saa see osa olla suur, sest hoonestusõiguse on SA Vanalinna Teatrimaja saanud riigilt ja ka igapäevast tegevust on seni rahastanud riik," sõnas Lukas.

Pärast NO99 tegevuse lõpetamist 2019. aasta jaanuaris on Vanalinna Teatrimaja kasutatud erinevate teatriprojektide, maakonnateatrite pealinnas antavate etenduste ja muude kultuuriürituste jaoks.