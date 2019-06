Teatriliidu pöördumine kultuuriministri poole: me ei pea normaalseks loomingulise konkursi katkestamist

Lp Tõnis Lukas

Eesti Vabariigi kultuuriminister

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium

Eesti Teatriliidu juhatus arutas oma koosolekul 17. juunil 2019 olukorda, mis on kujunenud seoses Tallinnas Sakala tn. 3 asuva teatrisaali edasisele kasutamisele korraldatud konkursi ministeeriumipoolse katkestamisega.

Me ei pea normaalseks loomingulise konkursi katkestamist n.ö viimasel hetkel enne tulemuse väljakuulutamist, arvestades, et konkursi lõppvooru jõudnud loomingulised ühendused – Lauri Lagle ning Elektron – on teinud vaimseid ja ka materiaalseid pingutusi konkursil osalemiseks ning sidunud oma edasisi loomingulisi (ka ajalisi) plaane konkursi võimaliku tulemusega. Ministeeriumi poolt oleks olnud ja on korrektne kohtuda konkursil viimasesse vooru pääsenutega ning selgitada neile muutunud asjaolusid ning võimalikke edasisi arenguid.

Praeguses olukorras loeme esmatähtsaks SA Vanalinna Teatrimaja ja tema hallatava teatrisaali säilitamist võimaliku alalise etenduspaigana väljaspool Tallinna töötavatele teatritele ning ka baasina isemajandavate projektlavastuste loomiseks. See nõuaks hoone, saali ja lavatehnika töökorras hoidmist minimaalse vajaliku alalise tehnilise koosseisuga.

Loodame, et Kultuuriministeerium teeb kõik temast oleneva selle tagamiseks, mis võimaldaks tulevikus taastada seal alalise etendusasutuse tegevuse.

Olles kõiki Eesti teatritöötajaid esindavaks ning ühendavaks organisatsiooniks

kinnitab Eesti Teatriliit valmidust olla Kultuuriministeeriumile partneriks edasiste teatrivaldkonna finantseerimist ning teatrivõrgu planeerimist käsitlevate otsuste arutamisel.

Lugupidamisega

Lugupidamisega Jaanus Rohumaa

Ain Lutsepp Eesti Lavastajate Liidu esimees

Eesti Teatriliidu esimees



Tõnn Lamp Liina Tepand

Eesti Näitlejate Liidu Eesti Lavastuskunstnike Liidu esimees

esimees

Triinu Upkin Eve Komissarov

Eesti Balletiliidu esimees Eesti Teatri Tehniliste töötajate Ühendus



Hedi-Liis Toome

Eesti Teatriuurijate ja-kriitikute ühendus