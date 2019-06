Eero Epneri vastulause: praegune valitsus näitab umbusku eksperimentaalse kultuuri vastu

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles täna ERRile, et Eero Epneri väide otsuse poliitilisusest on katse lavastada näitemängu, mida osa publikust arvatakse ootavat ja mille sisuks on näidata, kuidas valitsus on asunud vaba loomingut piirama. Epner täpsustab: ta ei ole rääkinud tsensuurist ega piiramisest, vaid ministri valikutest, ilma milleta võiksid riiki juhtida ka serverid.

"Poliitilist tsensuuri polegi ma väitnud, vastupidi, toonitan intervjuus eraldi, et otsuse taga ei maksa näha sõnavabaduse piiramist või muud säärast," rõhutas dramaturg Eero Epner ERR kultuuriportaalile.

"Ent ministri otsus on sellest hoolimata poliitiline, sest iga otsus tähendab valikut ja valikute tegemine ongi poliitika, muidu juhiksid riiki serverid," märkis Epner. "Kui minister otsustas teha kärpe just eksperimentaalse teatri arvelt, siis oli see tema poliitiline valik. Et ta otsustas alustada kärpimist avangardsemast suunast, ei tule paraku tõesti üllatusena, sest ministri erakond ja praegune valitsus tervikuna on avaldanud korduvalt umbusku eksperimentaalsema kultuuri osas."

"Kaugele on jäänud 1993. aasta veebruar, mil Mart Laar ütles intervjuus Sirbile, et "mulle endale on jätnud väga soodsa mulje Von Krahli Teatri avamine"," meenutas Epner.

"NO99 sulgemine ei tähendanud, et suund, mida viljelesid uuemal ajal Von Krahl ja NO99, oleks valmis saanud, finišijoon on ületatud, tainas on küpseks saanud. Pigem on selle koha peal tühik, ja ei näe praeguste uudiste valguses, kas see tühik üldse enam täituma hakkab," ütles Epner intervjuus Postimehele.

Sakala 3 konkursi lõppvooru jõudsid Lauri Lagle projekt ja loominguline ühendus Ēlektron. Vähemalt ühe neist tegutsema asumine Sakala 3 teatrimajas oli 22. aprilli seisuga sama hästi kui kindel, kuni kultuuriministeerium teatas 6. juunil konkursi katkestamisest.