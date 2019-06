Etendusasutused: teatrivaldkonna ootusi on petetud

Tallinnas Püha Katariina kirikus esietendub 13. juunil Tammsaare piiblilegendist lähtuv näidend "Juudit", mille lavastab baškiir ja Kuldse Maski laureaat Airat Abusakhmanov, kes rääkis tööst eesti algupärandiga. Abusakhmanov märkis, et tema jaoks on "Juudit" rahvusteülene lugu ja ta leiab, et mõiste "välismaalane" on teatriringkonnas pigem esteetiline kui et geograafiline mõiste.