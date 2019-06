Kultuuriministeerium katkestab Sakala teatrimaja konkursi

Kultuuriministeerium katkestab Sakala 3 teatrimaja ideekonkursi, sest riigieelarves pole selleks raha. Teatrimaja tulevik otsustakse sügisel, kui on teada täpsem eelarveprognoos.

"Riigieelarve võimalused on võrreldes konkursi väljakuulutamisele eelnenud ajaga muutunud," põhjendas ministeerium konkursi katkestamist.

Kultuuriministeerium kuulutas jaanuaris välja konkursi, et leida Tallinnas Sakala 3 asuvase teatrimajja püsiv etendustegevus. 16 esitatud idee seast jõudsid konkursi lõppvooru loominguline ühendus Elektron ning lavastaja Lauri Lagle.

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein ütles, et konkurss oli väga tugev ning lõppvooru jõudnud ideed lubaksid loota uue ühiskondlikult väga mõjusas teatri tekkimist.

"Teiselt poolt anname endale aru, et kultuuriministeeriumist ei oleks aus ega võimalik hoida tegijaid nii sügiseni teadmatuses, sest loomingus käib planeerimine väga pika aja peale, sageli üle mitme hooaja. Tekkinud olukord pole kindlasti kellelegi meeldiv, kuid praeguses olukorras on see mõistlik," sõnas Sein.

Sakala 3 teatrimaja jääb kasutusse aasta lõpuni, kuna seal toimuvad külalisetendused ja muud planeeritud üritused. Maja kaugem tulevik selgub samuti sügisel, kui täpsustuvad riigieelarve tegelikud võimalused.