Peeter Jalakas: meil on Lauri Laglega ühine tee

"Saame öelda eilse uudise valguses nii, et jah, meil on Lauri Laglega ühine tee," sõnas Peeter Jalakas. "Aga mida me täpsemalt tegema hakkame, sellest kõigest räägime 31. oktoobril Von Krahli sünnipäeval."

Küsimusele, kas välja saadetakse pressiteade või on plaanis etendada midagi häppeningi-laadset, vastas Jalakas: "Mingit häppeningi me ei tee, meil on seekord plaanis sünnipäeva pidada suht tagasihoidlikult, pakume vestlust ja veini ja viimast "JAIKI" etendust ja siis selle kõige käigus räägiks ka plaanidest, mis meil Lauriga järgmiseks kolmeks aastaks on."

Kultuuriministeerium otsustas eile lõpetada Sakala 3 teatrimaja ideekonkurss. Riik aga rahastab konkursi käigus sündinud ideede elluviimist.

Lõppvooru jõudnud ideed Lauri Laglelt ning ühenduselt Ēlektron saavad ministeeriumilt kolmeks aastaks toetuse loominguliste plaanide elluviimiseks.

Plaanitav süsteem tähendab, et ideekonkursi tulemusena eraldatav rahasumma käib kaasas konkursi võitjatega, kes saavad ise valida, millise loomingulise ühenduse juures nad oma mõtted publiku ette toovad. Mõlemale Sakala 3 konkursi lõppu jõudnud ideele näeb kultuuriministeerium alates 2020. aastast ette 200 000 eurot aastas kolme aasta jooksul.

Kultuuriministeerium katkestas Sakala 3 teatrimaja ideekonkursi möödunud suvel seoses riigieelarve võimaluste muutumisega. Pärast analüüsi otsustati Sakala 3 tarvis mõeldud summa jagada kolmeks. Selle toel hoitakse käigus Sakala 3 teatrimaja ning tõstetakse erateatrite baasrahastust. Lisaks saavad toetust mõlemad Sakala 3 konkursi lõppvooru jõudnud ideed.