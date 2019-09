Peeter Jalakas: kunstnikuna on kõige põnevam mõelda selle üle, mis on päris

Von Krahli teatris esietendub lavastaja Peeter Jalaka autoriteos "JAIK". See on Von Krahli ajaloo mahukaim teos, milles segunevad fantaasiad, reaalsus ja elatud elud.

Lavastusest ette ülemäära teada pole. Nii ütleski lavastaja Peeter Jalakas "Aktuaalsele kaamerale", et ei taha üllatusmomenti ära rikkuda. Nii palju on aga selge, et tegevus toimub tulevikus. "JAIK meie loos saab alguse tänases päevast ja meie oma lugu alustame omakorda tänasest 25 aastat edasi. See on üks Eesti suurim IT-firma, mis on teinud Eestist Euroopa mõistes päris suure riigi, kuna selle kasutajad on ka e-residendid. See on see, kust me alustame," avas Jalakas.

Viietunnises eeposes on ekraanil ja videomaterjalil väga suur roll. Laval on paarkümmend näitlejat ning episoodilistes rollides osalesid veel kümned ja kümned näitlejaid. Suurprojekt ise tegeleb aga sellega, mis on reaalsus.

"Tegemist on omamoodi loomislooga ja eks ta selle peale mõtlema panigi. Ma arvan, et kõige põnevam, kui selle homsega tegeleda on kunstnikuna mõelda selle üle, mis on päris, millised on erinevad reaalsused, mis meid ees ootavad," rääkis Jalakas.

Kui kunagi põletas publikut küsimus, kas NO teater asutab erakonna, siis nüüd võib mõelda selle üle, kas Von Krahli teater asutab IT-firma - kodulehel on igaljuhul näitlejatel juba uued ametid kenasti olemas!