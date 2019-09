"JAIK-i" lavastaja Peeter Jalakas tõdes, et kui praegu Von Krahli baaris ringi vaadata, siis on päriselt teistmoodi see, et inimesed istuvad küürakil asendis. "Samad inimesed, põhimõtteliselt riides ka nii nagu nad oleks võinud ka siis olla. Aga vot niisuguses asendis. Aga miks? Kui sa tausta ei tea, on raske ette kujutada."

"Ma panen tähele, et oht on, et libisen järjest enam. Järjest enam kisub see internet mind enda sisse, et ma unustan ära, kuidas täitsa tavaliselt olla. Ma näpin oma telefoni, istun kodus lauaarvuti taha ja vaatan ilusaid pilte ja loen uudiseid ning tekstilõike ja siis vaatan, et olen tund aega niimoodi istunud. Hästi ahtakeseks kipub see maailm jääma," tunnistas Berta osatäitja Mari Abel.

Andrea osatäitja Liina Vahtrik märkis, et tal Facebooki konto on, aga ei jõua sinna väga tihti. "Nii palju muud on tegemist."

Toomase osatäitja Raivo E. Tamm ütles, et ta ei kasuta Facebooki ega teisi sarnaseid platvorme. "Mul on nüüd olemas Facebooki leht, aga ise seda ei oska kasutada. Oskan ainult vaadata."

Filippi osatäitja Taavi Eelmaa sotsiaalmeediat samuti ei kasuta. "Ma jään sellele alla. See on liiga tugev."