Peeter Jalakas: hirm tehnoloogia ülevõtu ees ei ole realistlik

Von Krahli teatris esietendub neljapäeval lavastaja Peeter Jalaka autoriteos "JAIK", mis on teatri ajaloo mahukaim teos. Algselt kaheksatunnisena plaanitud lavastus kestab viis tundi ning vaatab peale Eestile 25 aastat hiljem. Tulevikust rääkides tõdes Jalakas, et hirm tehnoloogia ülevõtu ees ei ole realistlik, vaid teda hirmutab pigem see, kuidas me inimestena iseendaga hakkama saame.

Publiku jaoks sai "JAIK" alguse juba eelmisel aastal, kui koostöös Vikerraadioga jõudis eetrisse saatesari "Raadio Jaik", millele eelnes loengusari "Elu pärast Google'it" Von Krahli Akadeemias. "See oli sissejuhatus. Nüüd tänaseks oleme jõudnud selle põhiteoseni," ütles Jalakas.

Tegemist on viietunnise eeposega, mida liigendavad kolm vaheaega. "Nende hulgas on ka üks söögivahetund. Nii et ma arvan, et see eriline füüsiline katsumus inimeste jaoks ei ole," lisas ta.

Ta tunnistas, et viietunnine kestusaeg on tegelikult lühendatud versioon. "Meil algselt oli plaanis kaheksa tundi. Aga see tundus liiga palju. Materjaliga töötades sa ikkagi näed siit ja sealt võimalusi natuke vähemaks naksata ja nüüd ta selline sai." Kokku osaleb lavastuses üle saja inimese, kes on Krahliga olnud ühel või teisel moel seotud.

Kogu teos on pühendatud Krahli 25. aasta juubelile, millest küll nüüd on juba paar aastat möödas. "Aga kuna me justkui lähtume sellest olnud 25 aastast, siis me tahtsimegi sel põhjusel vaadata 25 aastat edasi. See meie lugu hakkabki peale Eestis 25 aasta pärast."

Hirm tehnoloogia ülevõtu ees ei ole realistlik

Tulevikuteemadest rääkides märkis Jalakas, et tema jaoks on põnev reaalsuste teema. "Olles oma elu pea et veetnud pimedas teatrisaalis ja moel või teisel ka nende erinevate reaalsustega tegelenud, siis kui me täna vaatame näiteks arvutimänge või VR-tehnoloogiat ja võrdleme seda 10 aasta tagusega, et mis faasis nad siis olid, siis kui palju realistlikum on see tänane tulem."

"Kui me nüüd seda sama teemat projitseerime edasi näiteks paarkümmend aastat, siis on ju täitsa selge, et ühel hetkel me ei suuda enam teha vahet sellel, mis on päris ja mis ei ole. Neid kihte sellele, mida oleme harjunud pidama tavareaalsuseks, lisandub kindlasti," märkis Jalakas.

Teine asi, milles ta on veendunud, on see, et need olendid, kellega inimesed igapäevaselt suhtlevad, ei ole ainult inimesed. "Seda me näeme ka samamoodi juba täna. Kui võtta Siri või Alexa, kes sul mingi hetk toanurgast karjatab, et ta ei saanud aru, mis sa ütlesid – sa reageerid sellele, suhtled temaga. See praegu on kõik veel väga algeline, aga suunad on ju näha."

Jalakas märkis, et tal mingeid hirmusid tulevikuteemade osas ei ole. "Ma olen selle enda jaoks suutnud selgeks mõelda nii, et see hirm, et tehnoloogia võtab üle, see ei ole väga realistlik hirm. Pigem on see, et tehnoloogia täiendab meid. Mis mahus see juhtub, see on see küsimus."

"See ei hirmuta, aga pigem hirmutab mind see, mis ei ole tehnoloogia ehk see, kuidas me inimestena ise endaga hakkama saame. See on minu jaoks hirmutavam."