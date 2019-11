Tambet Kaugema: Lauri Lagle ralliva väikebussi roolis

Pärast seda, kui leidsid kinnitust juba mõnda aega levinud kuuldused, et Ott Tänak liitub uuest hooajast Hyundai rallimeeskonnaga, tegi üks igapäevaelus samuti Hyundai roolis meedia­asjatundja ühismeedias lõbusa postituse, kus ta annab Tänakule väärt nõu, mida uue automargi puhul silmas pidada ja kust on häda oodata, kirjutas Tambet Kaugema Sirbis .

Tal endal olla probleem parempoolse tagumise uksega, mis ei seisa korralikult lahti. Postituse lugejad juhtisid tähelepanu, et Tänaku olukord on veel hullem: talle antakse ilmselt võistlusauto, millel pole üldse tagumisi uksi.

Jutud, et lavastaja Lauri Lagle siirdub Von Krahli teatrisse ja võtab sinna kaasa mitu NO99 endist näitlejat, on ringelnud tublisti kauem kui kuuldused Tänaku ja Hyundai kohta. Üle-eelmisel nädalal tuli teatrijuht Peeter Jalakalt lõpuks kinnitus, et Von Krahli teatri teekond jätkub koos Laglega. Läinud nädalal teatri aastapäevapeol kergitati eesriiet veelgi: peale juhatuse liikme ja lavastajana tööle asuva Lagle liituvad Von Krahli trupiga veel NO99 endised näitlejad Marika Vaarik, Rasmus Kaljujärv ja Jörgen Liik, samuti mullu EMTA lavakunstikooli XXVIII lennu lõpetanud Ingmar Jõela ja Markus Truup ning teatri kunagisest trupist tuleb tagasi Mari Abel. Läbirääkimised käivat veel ühe Von Krahli teatri endise näitlejaga. Igatahes vägev.

Ega Tänaku ja Lagle juhtumi vahel muud sarnasust olegi kui see, et kuuldused on osutunud tõeks. Lagle pole maailmameister (teatritegijad võistlevad omavahel vaid suvisel teatrite spartakiaadil, kus maailmameistritiitleid ei jagata), ehkki, kui ka ainult teatri­auhinnad arvesse võtta, siis pälvis ta 2017. aastal Ants Lauteri nimelise lavastajaauhinna ning teatris NO99 tehtud lavastustega "Suur õgimine", "Kolmapäev" ja "Päev pärast vaikust", samuti Von Krahli "Paradiisiga" on ta olnud parima lavastaja aastaauhinna nominent. Erinevalt Tänakust, kes peab autot jagama vaid Martin Järveojaga, tuleb Laglel istuda nüüd kaheksa- või üheksakohalise väikebussi rooli ja rallida koos näitlejatega vastu helgele tulevikule.

Küll aga paistab olevat Lagle Von Krahli teatrisse minekul tihe seos Sakala 3 teatrimaja ideekonkursi esmalt katkestamise ja seejärel lõpetamisega. Olen endiselt seisukohal, et tegevuse lõpetanud NO99 asemele tulnuks rajada uus teater: kaks konkursi lõppvooru jõudnud kandidaati, Lauri Lagle ja ühendus Ēlektron, väärinuksid seda. Aga hästi, kui kultuuriministeeriumis öeldakse, et asutada ju võib, aga järgmistel aastatel ei pruugi selle ülalpidamiseks raha enam jätkuda, siis tuleb seda uskuda.

Sugugi halb pole ka praegune plaan: Sakala tänavale tulema pidanud teatri tarvis kavandatud toetussumma jaotatakse kolmeks. Kindlasti rõõmustab see suuremat hulka teatritegijaid. Ühe osaga hoitakse käigus Sakala 3 kui teatrikeskus, kus ilma oma saalita või muidu kasinates tingimustes tegutsevad teatrid-trupid saavad lavastusi välja tuua (nagu Kinoteatri "Gesamtkunstwerk" või tantsuteatri Fine 5 "Mina olin siin") ja kus võimalust mööda saab anda ka võõrus­etendusi. Teise osaga tõstab kultuuri­ministeerium tavapärasest rohkem erateatrite tegevustoetust. Kolmas osa läheb aga jaotamisele juba jutuks olnud ideekonkursi finalistide vahel: uuest aastast mõlemale 200 000 eurot aastas ja nii kolme aasta vältel, mille möödudes kuulutatakse loodetavasti välja uus konkurss ja väärt ettevõtmine ei rauge.

Konkursi kaks võitjat, kel on kaasa võtta kopsakas veimevakk, saavad vabalt valida, millise teatri või muu loomingulise koosluse juures oma ideed ellu viia. See aga ei tähenda, et Von Krahli teater võiks nüüd kolme aasta jooksul selle summaga rahulikult oma eelarves arvestada. Kui mingil põhjusel ei peaks Lagle ja teatri koostöö sujuma, siis on Laglel õigus võtta konkursiraha – nagu Imelik võttis kandle ja Tiugu – endaga ühes ning minna mujale. Loodetavasti nii siiski ei lähe, sest viimastel aastatel üpris loiuks jäänud Von Krahli teater vajab hädasti uut meeskonda ja hingamist. Seetõttu tuleb soovida Lauri Laglele ja trupile, et nende väikebussi parempoolne tagauks seisaks vajadusel ilma tõrgeteta lahti.