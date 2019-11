Fotod: Von Krahlis esietendub Lauri Lagle lavastus "Paratamatus elada ühel ajal"

Lauri Lagle lavastus "Paratamatus elada ühel ajal" on leppimine ühes vaatuses. See algab hetkel, mil kõik on lõppemas. Tegelased on kogunenud ning valmistuvad millekski. Ent uued horisondid ei avane veel niipea. Nagu meie eludki, pole see lavastus jutustus, vaid hetked elatud eludest – ning nendest, mis alles ees.

Laval on Von Krahli uus trupp: Mari Abel, Ingmar Jõela, Rasmus Kaljujärv, Mart Koldits, Jörgen Liik, Markus Truup ja Marika Vaarik. Lavastaja Lauri Lagle. Kunstnik Kairi Mändla. Valguskunstnik Siim Reispass. Helikunstnik Artjom Astrov. Videokunstnik Maria Elisaveta Roosalu. Dramaturg Eero Epner.