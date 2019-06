Eero Epner: mitte eraldada raha eksperimentaalse teatri toetuseks on poliitiline valik

Eesti avangardteatri ühed vedajaist, Juhan Ulfsak, Mart Kangro ja Eero Epner ütlevad Postimehes , et Sakala 3 teatrimaja ideekonkursi peatamine on kultuuripoliitiline valik, mis tõmbab teatriuuendusi maha ning tähendab juriidilist, moraalset ja kunstilist läbikukkumist.

"Otsus mitte eraldada riigi raha eksperimentaalse teatri toetuseks ei tulnud üllatusena, ja ma ei pea silmas seda, et otsus oleks olnud paratamatu, vaid see oli poliitiline valik − ja see valik oli ennustatav," märkis endine Teatri NO99 dramaturg Eero Epner. "Viis kuud kestnud konkursi katkestamine tellija valearvestuse tõttu on ainult asja üks külg, kuigi seegi külg on juriidiliselt, moraalselt ja kunstiliselt läbikukkumine."

Näitleja ja lavastaja, Von Krahli teatri üks varasemaid põhijõude ja rikkalike rahvusvaheliste kogemustega Juhan Ulfsak rõhutas, et ministeerium peaks andma signaale, kus nad julgustavad muudatusi, mitte ei tõmba neid maha. "Sa saad suuri muudatusi teha ainult siis, kui sul on poliitiline tugi taga − nagu oli NO99-l omal ajal, kui nad Vanalinnastuudio ümber struktureerisid," sõnas Ulfsak.

Koreograaf, lavastaja ja tantsija Mart Kangro ütles, et ebamäärasemaid ja ambivalentsemaid valikuid on palju raskem kaitsta, kuid kultuuripoliitiline süsteem peaks aitama toetada sääraseidki valikuid, millel on potentsiaali ühiskonda kõnetada ja kritiseerida, aga kuna põhimõtted on läbi rääkimata, siis seda muidugi ei juhtu.

Teatriteadlase Hedi-Liis Toome intervjuust jääb kõlama, et Sakala 3 otsusega anti lisaks avangardteatrile hoop ka riigiteatritele, sest saadeti välja sõnum kunstiliste riskide vältimisest ning suund seatakse vaid saalide täituvusele, millega Eesti teater ka vaikides nõustub.

Hedi-Liis Toome oli Sakala 3 konkursi esimese vooru nõuandva komisjoni liige. Juhan Ulfsak, Mart Kangro ja Eero Epner ei kandideerinud Sakala 3 teatrimaja konkursil ühegi projektiga.

Kultuuriministeerium andis 6. juunil teada Sakala 3 teatrimaja ideekonkursi katkestamisest rahapuudusel. Teatrimaja tulevik lubati otsustada sügisel, kui on teada täpsem eelarveprognoos.

"Riigieelarve võimalused on võrreldes konkursi väljakuulutamisele eelnenud ajaga muutunud," põhjendas minister Lukas konkursi katkestamist. Sakala 3 teatrimaja jääb kasutusse aasta lõpuni, kuna seal toimuvad külalisetendused ja muud planeeritud üritused. Maja kaugem tulevik selgub samuti sügisel, kui täpsustuvad riigieelarve tegelikud võimalused.

22. aprillil teatas kultuuriministeerium, et jätkab Sakala 3 teatrimaja ideekonkursil läbirääkimisi kahe kavandi esitajaga, lavastaja Lauri Lagle ja loomingulise ühendusega Ēlektron. Komisjoni sõnul on kummagi esildise puhul selgelt tuntav püüdlus avardada teatri võimalusi ning kõnetada ka rahvusvahelist publikut.