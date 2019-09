Valner Valme. Mitte päris vaba lava

Mõni päev tagasi lahvatas meedias üks inetu juhivahetussaaga. Vaba Lava juht Steven-Hristo Evestus pani ameti esialgu salapärastel asjaoludel maha, päev hiljem selgus, et Vaba Lava uueks juhiks saab Märt Meos, kelle väidetava sekkumise tõttu Evestus teatrijuhi tööst just loobuski.

See oli kõigepealt tegelikult ilus lugu. Inimlikult kena ja andis kuidagi lootust. Lootust näiteks kõigile idealistidele, kes usuvad, et inimene saab tegelda asjaga, mida armastab või et hobi võib olla töö. Savisaare protsessi ja teiste keeruliste juhtumitega maadelnud konkreetse ütlemisega ja nähtavalt hingega asja juures olnud riigiprokurör Steven-Hristo Evestus leidis töö kõrvalt aega ülisageli külastada kõiki Eesti teatreid ja viimaks nähtu kohta arvustusi kirjutada ning televisioonis soovitusi jagada. Kirge ei saa vaka all hoida ja asjaarmastajast oli saanud asjatundja.

Eelmise aasta lõpus pani Evestus prokuröriameti maha. Vandenõuteooriaid kedrati selle ümber tavalisest vähem, sest taustal kumas riigiprokuröri teatrihuvi, lisaks oli ka uus amet väärikas: küberturbeettevõtte CybExer Tecnologies õigusvaldkonna juht.

Aprillis sai Evestus aga teatriühenduse Vaba Lava juhiks. Tundus üllatav, kastist väljas, aga tõeliselt lahe valik.

Juunis ütles Evestus Müürilehele, et kuigi ta on teatritegemise seisukohalt alles rohelistes toonides, tahaks ta ühendada endas tulemuslikult tegevjuhi ja loomingulise juhi rollid ning et Vaba Lava võiks olla keskkond, kus austatakse loomeprotsesse ning tegijaid ega unustata hetkekski meeskonnavajadust ja -tunnetust. Täiesti õilis plaan.

Eelmisel nädalal tuli ajakirjanike postkasti aga ootamatu uudis: Steven-Hristo Evestus lahkub Vaba Lava juhi kohalt. Teatel kaasas Evestuse lühike üldsõnaline kommentaar, aga ükski asjaosaline isik sel päeval lisaselgitusi andma ei nõustunud. Kultuuriajakirjanikud raiskasid telefonide küljes aega ja mõnigi arvustus või näituselugu jäi sel päeval eri kanaleis ilmumata.

"Otsustusi nii repertuaari valikul kokkuleppe tegemisel kui rahaliste vahendite kasutamise planeerimisel otsustati suunata ka kõrvalt ehk mitte asutuse töötajate poolt, mitte juhatuse nõukogu poolt, vaid selleks tulid juhised ka endiselt juhatuse liikmelt Märt Meoselt," ütles Evestus põhjenduseks ERRile.

Võibolla veidi sinisilmsete, aga kindlasti õilsate ja kunstiliselt kaalukate mõtetega Vaba Lava ette läinud mees lisas, et Meose kärme määramine Vaba Lava juhiks näitab, et selles teatris ei saanud miskit muuta. Märt Meos kommenteeris ERRile, et on muidugi keeruline tulla valdkonnaväliselt ja hakata tegelema teatriga: teisisõnu teatas ta eri sõnastuses, et Evestus ei saanud hakkama.

Tekib siiski küsimus, aga kui ei lastudki hakkama saada? Peale selle saanuks seda juhivahetust kindlasti paremini kommunikeerida.

Laiemalt võttes peab ütlema, et sellised inimeste ja lavalaudade kangutamised - näiteks ka segadus Sakala 3 maja konkursiga - on vesi end konservatiivideks nimetavate moodsa teatri vastaste kliki veskile.