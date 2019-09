"Teatrikeskuse sellisel tegutsemisel puudunuks selge perspektiiv ja vastutuse jaotus, sest töörahu ning motiveeritus saavad tuleneda vaid selgest juhtimispoliitikast ja hierarhiliselt läbipaistvast süsteemist," selgitas Evestus.

"Minu uued, pikaaegse kultuuri- ja teatrivaldkonna kogemusega meeskonnaliikmed tegid oma lahkumisotsused vastavalt välja kujunenud olukorrale ning on loomulik, et ühiste eesmärkide ja arusaamade pinnalt liitununa tabas meid kõiki kriisiolukord."

Märt Meose vastulause:

"Laupäeval andsid avalduse töölt lahkumiseks 3 inimest: produtsent, tehnikajuht ja müügijuht, kes olid asunud tööle augustis endise juhi Steven Hristo Evestuse kutsel," sõnas Meos ja kinnitas, et inimlikult on nende kolme inimese lahkumine arusaadav. "Üks inimene lahkus juba varem."

Samuti rõhutas Meos, et ülejäänud 8 meeskonnaliiget töötavad edasi, kuigi olukord on mõistagi ebameeldiv. "Endise juhataja Evestuse orkestreeritud meediamöll häirib Vaba Lava töörahu," rõhutas ta ja mainis, et endine juhataja pole suutnud kasutada talle antud võimalust lahkuda viisakalt. "Tema lahkumise tegelikuks põhjuseks olid valdkondlik ebakompetentsus ja puudulikud juhivõimed."

"Vaba Lava poliitikaks aga pole endisi töötajaid meedias detailselt kritiseerida, seega loodame, et siinkohal see torm veeklaasis lõpeb," selgitas ta ja selgitas, et kohtun avalduse esitanud inimestega ja kui neist kellegi otsus on lõplik, siis vabanenud töökohad komplekteeritakse lähiajal uute inimestega. "Arutame juba võimalikke kandidaate."

"Ühtlasi kasutan võimalust ja soovitan külastada Vaba Lava etendusi "Elagu elu mis põletab rinda", "Minu eesti vanaema" ja "Lõhe"," sõnas Meos.

Aprillist Vaba Lava tegevjuhina tegutsema asunud Evestuse ülesandeks sai esimestest päevadest uue meeskonna valimine ja kokkupanemine. Uue tegevjuhi kokku pandud meeskond alustas tööd selle aasta augustis ning jõudis koos tegutseda vähem kui paar kuud.

Lahkumise oluliste põhjustena on Evestus välja toonud eelkõige küsitavused juhtimismudelis, mis viisid väliste sekkumisteni igapäevase töö planeerimisel, juhtimisotsuste vastuvõtmisel, rahaliste kohustuste korraldamise osas ja lisapingete tekitamises meeskonnale.

Vaba Lava etenduskunstide platvorm on Eesti kultuuriruumis Evestuse sõnul vajalik, kuid selle ausa ja läbipaistva toimimise säilitamine on tekkinud olukorras seatud küsimärgi alla.

Evestus on viidanud, et teatriühenduse R.A.A.A.M juht Märt Meos on tegelenud jooksvalt Vaba Lava juhtimise vastutusalaga, sealjuures rahaliste kohustuste kokkuleppimise ja tegevussuundade korraldamisega, kuigi ei omanud vastavat pädevust peale oma lahkumist juhatusest selle aasta mai keskel.

Nõukogu, mille koosseisu kuulub kolm R.A.A.A.M-i asutajaliiget, otsus Meose toomise kohta Vaba Lava juhi kohale pärast Evestuse lahkumisotsust kinnitab Evestuse sõnul vaid sellise mõju ja kontrollifunktsiooni fakti.

Ka aprillis lõpetanud Vaba Lava juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv on kinnitanud, et lahkus koos toonase sisutiimiga samadel põhjustel.