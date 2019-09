Märt Meos: saan Steven-Hristo Evestuse loobumisotsusest aru

Asute homsest juhtima Vaba Lava. Mis on esimesed asjad, millega tegelema peate?

Pean kohtuma kollektiiviga ja saama selge pildi, mis toimub. Teisalt on muidugi hooaeg ees, tulemas on mitmed esietendused, seega eks tuleb nendega tegelema hakata. Meil on üks suur gastroll Moskvasse kolme lavastusega, see on juba novembri alguses.

Te olete enne ju ka Vaba Lava juhatuses olnud, tunnete seda organisatsiooni ning struktuuri.

Muidugi tean ma seda päris hästi, olen olnud selle loomise juures, üks selle algatajaid ja asutajaid. Kui me selle lõime, siis ma ikkagi teadsin, mida me loome. Selge on see, et praegu on uuemad eesmärgid seoses Narvaga.

Narva Vaba Lava ongi keeruline käivitada, aga ma arvan, et mul on seal mõningad eelised oma kogemuse ja kõige muuga. Ma ei karda väljakutseid, see saab olema huvitav.

Millised olid teie suhted Steven-Hristo Evestusega, kes küllaltki lühikest aega sa Vaba Lava juhtida?

Ma tänan teda väga, et ta oli nõus tulema Vaba Lava tegevjuhiks. Ma ise olen ju tema kutsumise taga, et ta võtaks konkursist osa. Noh, ma saan aru, miks ta loobus, eks ole keeruline tulla valdkonnaväliselt teistmoodi maailma ja meil oli seal ka keerulisi rahastamisküsimusi seoses Narva teatrimajaga, mis nüüd tegelikult on lahendatud. Selle kõige valguses ma saan tema loobumisotsusest aru.

Kas nõukogu ja juhatuse suhted on teie hinnangul olnud head?

Tema kuulus juhatusse üksinda ja minu arvates nõukogu tema töösse küll ei sekkunud. Ma tahan aga öelda seda, et alati, kui teatris juht vahetub, siis ta peab natukene aega teenindama vanu otsuseid, sest teater töötab aasta või kaks ette.

Selge on see, et mingid asjad on juba paigas, näiteks esietenduse kuupäevad on kindlaks määratud, ja võib-olla sellisesse keskkonda on raske tulla ja süvenda. Aga kui sa tahad, et teater töötaks järjepidevalt, siis tuleb neid otsuseid ette teha. Võib-olla uus juht saab oma otsuseid teha alles aasta möödudes, see on paraku teatri eripära ja sellega tuleb harjuda.

Kas teie hinnangul lahkus Evestus liiga ruttu? Mis võivad need põhjused olla?

Ma arvan, et on muidugi keeruline tulla valdkonnaväliselt, nagu ma ütlesin, ja võib-olla tõesti see surve ja mingid vanad kokkulepped sundisid teda seda otsust tegema. Ma ei tea, ma tulin alles eile välismaalt ja lugesin seda ajakirjandusest, ka mulle oli see üllatus.

Saite konkursita Vaba Lava juhtima, kuigi tavaliselt on ikkagi konkurss korraldatud. Kas oleks võinud ka seekord olla?

No praegusel hetkel ma saan aru, miks nõukogu minu poole pöördus. Hooaeg on alanud ja tegelikult tuleb hakata kiiresti teenindama seda hooaega. Mul ei jäänudki mul muud üle, ma pidin selle vastutuse võtma.

Nõukogu kooseisus on viiest liikmest kolm seotud teatriga R.A.A.A.M. Kas see ei tekita segadust juhtimises?

Nõukogu valib üldkoosolek ja järgmise koosoleku tähtaeg on kevadel, nii et on võimalik uus nõukogu valida.

Kas teie hinnangul on Vaba Lava oma eesmärki täitnud, olemaks sõltumatu platvorm Eesti väiketeatritele?

Ma arvan, et suures osas küll. Kui me vaatame, kui palju teatreid Vabast Lavast läbi käib, ma võin eksida, aga üleeelmine hooaeg oli minu teada 36 teatrit. Eks on muidugi muutusi ka väiketeatrite poolel olnud ja eks Narvagi annab uued eesmärgid.

Ma ise arvan, et üks asi, mida kindlasti teen, on uuesti väiketeatritega sideme loomine ja nende kutsumine Vabasse Lavasse. Miks mitte ka Narva, see on ideaalne koht, kus lavastusi välja tuua. Meil on seal ka külalistemaja ja nädal aega seal elada enne esietendust, kui trupp koos on, ma arvan, et see on suurepärane koht.

Nii et R.A.A.A.M ei ole kuidagi eelistatud seisundis Vaba lava toimimise juures?

Absoluutselt mitte, aga me peame arvestama, et R.A.A.A.M'i võimekus on natukene suurem Vaba Lava rentida, võib-olla selles on küsimus. Meil on küll Tallinna odavaim rent, kui me räägime väiketeatritest, aga selge on see, et neil väiketeatritel, kellel toestust pole, on raske ka seda renti maksta. Ehk peaks siin tulevikus mõtlema mingisugustele kokkulepetele, kui lavastust välja tuua, mitte küsida seda päevahinda.

Siiski, meil on Tallinnas odavaim rent ja ma saan aru nende murest, sest R.A.A.A.M'il on olnud siiski siiani toetused, tema võimekus on siiski suurem ja ega R.A.A.A.M ei ole seal tihedalt etendusi andnud. Ma ei mäletagi, millal me suures saalis etenduse andsime, põhiliselt oleme väikest saali rentinud.

Kas kavatsete Steven Hristo Evestusega veel kohtuda?

Loomulikult, me kohtume juba 27. septembril.