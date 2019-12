Narva Vaba Lava teatrikeskus loobub direktori ametikohast

Anželika Štõkalov, kes sai Vaba Lava direktoriks 2018. aasta augustis, kui keskuse ehitustööd oli lõppjärgus, ise ERR-ile oma lahkumist kommenteerida ei soovinud.

Vaba Lava juhatuse esimees Märt Meos rääkis ERR-ile, et pärast umbes aastast tegutsemist on selgunud vajadus teatrikeskuse juhtimine ümber korraldada.

"Oleme praeguse meeskonda täiendanud kahe uue töötajaga, " ütles Meos. Müügijuhiks värvati Natalja Odintsova ja produtsendiks Gerli Romanovitš, kellel mõlemal on kogemusi teatrivaldkonnast. "Antud hetkel ma ei arva, et Narva teatrikeskusele on vaja eraldi juhti. Ma eelistan kvaliteetset tegevust (Narvas - toim.) ja head koostööd Tallinna meeskonnaga, kus meil on uus ja võimekas produtsentide meeskond," selgitas Meos.

2018. aasta detsembris tööd alustanud Narva teatrikeskusesse on järgmisel aastal kavandatud mitu suurt etendust, sealhulgas ka esietendusi.

Meos tänas Štõkalovit töö eest, mida ta tegi keskuses kõige raskemal ajal, kui see oma tegevust alustas. Tema hinnangul sai Štõkalov häid kogemusi ning soovis talle kõike paremat.

Vaba Lava Narva teatrikeskuse esimene tegutsemisaasta oli edukas kultuuri ja lavastuste poole pealt, kuid rahaliselt ei ole keskusel siiski väga hästi läinud, ütles Štõkalov eelmisel nädalal ERR-ile.

Lõppeval aastal sai Vaba Lava 150 000 eurot toetust riigilt, kuid linn keeldus keskust toetamast ning ei plaani ka järgmisel aastal seda toetada.