Märt Meos: Evestusele tuli ilmselt uudisena, et teatrivaldkonnas töötatakse pikalt ette

"Teatrivaldkonnas töötatakse pikalt ette, suurem osa järgmisest hooajast on kokku lepitud ja need kokkulepped tähendavad, et lavastajad, kunstnikud ja näitlejad on endale prooviperioodi ja etenduste ajad lavastuste loomiseks ja etenduste andmiseks reserveerinud," ütles Meos. "Uuele juhile tuli kõik see ilmselt uudisena."

"Mina sekkusin siis, kui Steven-Hristo Evestus soovis ära jätta lavastuse "Lõhe"," täpsustas Meos. ""Lõhe" on Vaba Lava kuraatori, Euroopa ühe parima näitekirjaniku Marius Ivaskevičiuse kaheaastase kuraatoriprogrammi "Murranguaja inimesed" avalavastus, mis oli kokku lepitud ammu enne Evestuse saabumist. Selle ärajätmine kaks nädalat enne planeeritud proovide algust oleks tähendanud mitmekümneliikmelise rahvusvahelise trupi, kuraatori, samuti rahastajate – kultuurkapitali, Integratsiooni SA ja Station Narva – altvedamist."