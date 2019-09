Juri Kviatkovskij lavastusest "Lõhe": me ei teadnud ette, mis lõpuks välja tuleb

Dokumentaallavastus uurib, kuidas enam kui veerand sajandit tagasi naberlinnu lahutanud riigipiir on muutnud inimeste elu ja omavahelisi suhteid, vahendas "Aktuaalne kaamera". Projekti õnnestumiseks olid kõik eeldused olemas. "Ega me ette ei teadnud, mis lõpuks välja tuleb, nagu see igas uurimuslikus dokumentaalprojektis on," sõnas lavastaja Juri Kviatkovskij.

Lavastuse valmimise käigus aga selgus, et tegelik lõhe on Narvat ja Jaanilinna lõhestanud riigipiiririst sügavamal. Dramaturg Inna Knirk kinnitas, et nad tegid lavastuse jaoks üle 200 intervjuu. "Suhtlesime eri rahvusest, erinevate elukutsete ja sotsiaalse taustaga inimestega ja selgus, et piirid jooksevad inimeste, keelte ja kultuuride vahel ning see on riigipiirist huvitavam ja tähtsam."

Lavastuses osalevad üheskoos Eesti ja Vene näitlejad, kes kogutud elulugude põhjal mängivad Narva ja Jaanilinna elanikke, venelasi ja eestlasi. "Mina küll soovitan eestlasel teatrisse tulla, et näha, kuidas tema Eesti riigis läheb," sõnas näitleja Martin Kõiv.

Dokumantaallavastus "Lõhe" mängitakse 18. ja 19. septembril Narvas ja novembris saab seda vaadata Tallinna Vaba Lava teatrikeskuses.